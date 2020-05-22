В Туле проект «Газон» пройдет в онлайн-формате
Старт проекта намечен на 27 июня
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Молодежный проект «Газон» проведут в Туле в онлайн-формате. Для этого сейчас разрабатывается специальное мобильное приложение, которое позволит совместить все мероприятия на одном ресурсе. Старт проекта намечен на 27 июня, в День молодежи.
Если позволит эпидобстановка проект постепенно перейдет в офлайн-режим. Со вторника по субботу будут проходить онлайн-мероприятия по направлениям: игротека, неформальное образование, спорт, туризм, экскурсии, творчество.
Отдельно предусмотрены мероприятия, посвященные Году здоровья и 500-летию Тульского кремля.
ИСТОЧНИК KP.RU