22 Май 2020 2020-05-22T18:56:20+03:00

В ближайшее время оборудуют дополнительные торговые места рядом с рынком

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В Туле после реконструкции открылся рынок «Салют». Работы проводились здесь с ноября прошлого года.

Помещение площадью 1880 кв. метров оборудовано системой канализации, кондиционирования, отоплением. Уже работают свыше 70 торговых мест.

Места предоставлены разным категориям бизнеса: малым предпринимателям, крупным предприятиям и даже личным подсобным хозяйствам.

В ближайшее время оборудуют дополнительные торговые места для продавцов, торговавших рядом с рынком.

ИСТОЧНИК KP.RU