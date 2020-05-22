В Туле после реконструкции открылся рынок «Салют»
В ближайшее время оборудуют дополнительные торговые места рядом с рынком
Фото: Администрация Тулы
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В Туле после реконструкции открылся рынок «Салют». Работы проводились здесь с ноября прошлого года.
Помещение площадью 1880 кв. метров оборудовано системой канализации, кондиционирования, отоплением. Уже работают свыше 70 торговых мест.
Места предоставлены разным категориям бизнеса: малым предпринимателям, крупным предприятиям и даже личным подсобным хозяйствам.
В ближайшее время оборудуют дополнительные торговые места для продавцов, торговавших рядом с рынком.
ИСТОЧНИК KP.RU