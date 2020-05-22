Глава администрации Богородицкого района предстанет перед судом

22 Май 2020 2020-05-22T18:17:21+03:00

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26 мая состоится судебное заседание в Киреевском районном суде. В этот день будет рассмотрено дело в отношении главы администрации Богородицкого района. Его обвиняют по статье «халатность».

В ходе следствия установлено: глава администрации, знал, что на территории муниципалитета вблизи жилых домов находится железобетонный забор, который создавал опасность для прохожих. Но не принял мер, чтобы ограничить к нему доступ и обезопасить людей.

Из-за этого в 2018 году произошло обрушение секции забора. Ей придавило ребенка. В результате чего он получил телесные повреждения, от которых в больнице скончался.

В отношении подсудимого в ходе предварительного расследования избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает УСД в Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU