В Туле пойдут под суд четверо наркоторговцев-закладчиков

22 Май 2020 2020-05-22T17:22:39+03:00

Они распространяли наркотики на территории 4 округов Тулы

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Четырех участников организованной группы обвиняют в покушении и незаконном сбыте наркотиков.

По версии следствия, члены преступной группы с апреля по август 2019 года продавали запрещенные вещества с помощью тайников-закладок. Они распространяли наркотики на территории Пролетарского, Зареченского, Центрального, Привокзального округов Тулы.

Заместитель прокурора города утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU