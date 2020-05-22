В Туле пойдут под суд четверо наркоторговцев-закладчиков
Они распространяли наркотики на территории 4 округов Тулы
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Четырех участников организованной группы обвиняют в покушении и незаконном сбыте наркотиков.
По версии следствия, члены преступной группы с апреля по август 2019 года продавали запрещенные вещества с помощью тайников-закладок. Они распространяли наркотики на территории Пролетарского, Зареченского, Центрального, Привокзального округов Тулы.
Заместитель прокурора города утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Оно направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU