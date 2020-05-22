2020-05-22T17:22:39+03:00
Происшествия

В Туле пойдут под суд четверо наркоторговцев-закладчиков

Они распространяли наркотики на территории 4 округов Тулы
Мария ВЛАСОВА
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Четырех участников организованной группы обвиняют в покушении и незаконном сбыте наркотиков.

По версии следствия, члены преступной группы с апреля по август 2019 года продавали запрещенные вещества с помощью тайников-закладок. Они распространяли наркотики на территории Пролетарского, Зареченского, Центрального, Привокзального округов Тулы.

Заместитель прокурора города утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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