2020-05-22T16:52:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Временный госпиталь в манеже Центрального стадиона в Туле готов к приему пациентов

Он предназначен для пациентов, которые переносят заболевание в легкой форме
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Правительство Тульской областиФото: Правительство Тульской области
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Временный госпиталь в манеже Центрального стадиона в Туле готов к приему пациентов. Здесь будут размещать людей, которых переведут на долечивание из действующих госпиталей города, а также пациентов с коронавирусом при невозможности лечения в условиях самоизоляции на дому.

В манеже созданы условия для размещения 208 коек. Также здесь установлены разделительные ширмы, оборудованы «чистая» и «грязная» зоны, комнаты отдыха и приема пищи, приемный и диагностический кабинеты, завершены электромонтажные работы, подведен пожарный водопровод.

Продолжается установка санузлов для пациентов. Снаружи манежа обустроена площадка для санитарной обработки машин скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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