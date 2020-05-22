Временный госпиталь в манеже Центрального стадиона в Туле готов к приему пациентов
Временный госпиталь в манеже Центрального стадиона в Туле готов к приему пациентов. Здесь будут размещать людей, которых переведут на долечивание из действующих госпиталей города, а также пациентов с коронавирусом при невозможности лечения в условиях самоизоляции на дому.
В манеже созданы условия для размещения 208 коек. Также здесь установлены разделительные ширмы, оборудованы «чистая» и «грязная» зоны, комнаты отдыха и приема пищи, приемный и диагностический кабинеты, завершены электромонтажные работы, подведен пожарный водопровод.
Продолжается установка санузлов для пациентов. Снаружи манежа обустроена площадка для санитарной обработки машин скорой помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU