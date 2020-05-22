В тульскую колонию пытались доставить телефоны и WI-FI роутер в топливном баке автомобиля

22 Май 2020 2020-05-22T16:11:43+03:00

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В исправительную колонии №1 пытались доставить 15 телефонов и WI-FI роутер. Их скрыли в топливном баке автомобиля, прибывшего в автосервис учреждения для проведения ремонтных работ.

Сотрудники оперативного отдела ИК-1 при досмотре легкового автомобиля обнаружили средства связи. Досмотр проходил с участием специалистов-кинологов со служебными собаками, специально обученными на поиск запрещенных предметов.

По данному факту оперативники проводят проверку. В отношении водителя автомобиля составлен протокол в соответствии по статье "Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания".

ИСТОЧНИК KP.RU