В Тульской области экс-сотрудника УФСИН обвиняют в злоупотреблении служебным положением
В настоящее время возбуждено уголовное дело
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Бывшего начальника Ясногорского филиала уголовно-исполнительной инспекции обвиняют в злоупотреблении служебным положением. Нарушения в его работе выявили сотрудники ОСБ УФСИН России по Тульской области. Всего - четыре факта.
СУ СК РФ по Тульской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества или государства).
ИСТОЧНИК KP.RU