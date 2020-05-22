Двое туляков угнали машину старше них самих

22 Май 2020 2020-05-22T12:58:10+03:00

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело

Изменить размер текста: A A

Сотрудники полиции в Туле задержали подозреваемых в краже автомобиля. Злоумышленники выбрали в качестве объекта для посягательства гараж, в котором находилась машина ВАЗ-2106 1986 года выпуска.

По предварительным данным, для реализации задуманного похитители ломом повредили замок, что позволило им проникнуть внутрь и завладеть транспортным средством. Нанесённый ущерб составил 40 тысяч рублей.

Полицейские установили личности и местонахождение подозреваемых. Двое местных жителей признались в содеянном.

19-летние подозреваемые доставлены в УМВД России по г.Туле для разбирательства. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Кража".

ИСТОЧНИК KP.RU