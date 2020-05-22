В Тульской области иномарка вылетела в кювет и врезалась в дерево

22 Май 2020 2020-05-22T12:43:46+03:00

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21 мая в 10-40 на 40 км дороги «Н.Клейменово-Ясногорск-Мордвес» Ясногорского района произошло ДТП. 35-летняя женщина на автомобиле «Volkswagen Polo» съехала в правый кювет по ходу движения и наехала на дерево

По предварительной информации, она не справилась с управлением.

В результате ДТП женщина получила различные травмы и была госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU