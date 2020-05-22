2020-05-22T12:33:04+03:00
Происшествия

Житель Тульской области пытался угнать автомобиль сотрудника кафе

По данному факту возбуждено уголовное дело
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Новомосковске мужчина пытался угнать автомобиль сотрудника кафе. Но завершить начатое не смог. Владелец вскрытой машины выбежал из заведения и обратился за помощью в задержании убегающего злоумышленника.

Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал 46-летнего ранее неоднократно судимого жителя Донского. Его передали прибывшей на место следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства. По данному факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24