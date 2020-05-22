Житель Тульской области пытался угнать автомобиль сотрудника кафе

22 Май 2020 2020-05-22T12:33:04+03:00

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В Новомосковске мужчина пытался угнать автомобиль сотрудника кафе. Но завершить начатое не смог. Владелец вскрытой машины выбежал из заведения и обратился за помощью в задержании убегающего злоумышленника.

Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал 46-летнего ранее неоднократно судимого жителя Донского. Его передали прибывшей на место следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства. По данному факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU