2020-05-22T11:30:02+03:00
Происшествия

В Туле на ул. Доктора Гумилевской не поделили дорогу "Audi" и "Nissan"

Водитель "Audi А4" отказался от прохождения медосвидетельствования
Мария ВЛАСОВА
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21 мая в 21:20 на улице Доктора Гумилевской в Туле произошло ДТП. 23-летний молодой человек на автомобиле "Audi А4" столкнулся с автомобилем "Nissan Almera" под управлением 38-летнего мужчины.

Водитель "Audi А4" отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В результате ДТП никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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