В Туле на ул. Доктора Гумилевской не поделили дорогу "Audi" и "Nissan"
Водитель "Audi А4" отказался от прохождения медосвидетельствования
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21 мая в 21:20 на улице Доктора Гумилевской в Туле произошло ДТП. 23-летний молодой человек на автомобиле "Audi А4" столкнулся с автомобилем "Nissan Almera" под управлением 38-летнего мужчины.
Водитель "Audi А4" отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В результате ДТП никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU