В Тульской области автоледи вылетела в кювет и врезалась в дерево

22 Май 2020 2020-05-22T10:28:45+03:00

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21 мая в Ясногорском районе на трассе «Н.Клейменово-Ясногорск-Мордвес» произошло жуткое ДТП.

Все случилось около 10:40, когда 35-летняя женщина за рулем автомобиля Volkswagen Polo не справилась с управлением во время движения. Она вылетела в придорожный кювет и угодила в рощу, которая находилась в нескольких метрах от дороги. Страшно представить, с какой скоростью летел автомобиль.

В результате ДТП женщина получила различные травмы, ее госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU