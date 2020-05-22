В Тульской области автоледи вылетела в кювет и врезалась в дерево
Авария произошла накануне
Фото: Материалы пресс-служб
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21 мая в Ясногорском районе на трассе «Н.Клейменово-Ясногорск-Мордвес» произошло жуткое ДТП.
Все случилось около 10:40, когда 35-летняя женщина за рулем автомобиля Volkswagen Polo не справилась с управлением во время движения. Она вылетела в придорожный кювет и угодила в рощу, которая находилась в нескольких метрах от дороги. Страшно представить, с какой скоростью летел автомобиль.
В результате ДТП женщина получила различные травмы, ее госпитализировали.
ИСТОЧНИК KP.RU