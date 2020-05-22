2020-05-22T02:59:03+03:00
Общество

За тульскую "медсестру в купальнике" вступился губернатор и главврач

Девушка оказалась не единственной, кто работал в оголенном виде
Юлия КЕКОВА
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Снимок облетел всю Россию. Фото: соцсетиСнимок облетел всю Россию. Фото: соцсети
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За "медсестру в купальнике", фотографии которой за несколько дней успели облететь весь интернет, вступился губернатор Тульской области и главный врач больницы инфекционного госпиталя.

Девушку, по словам друзей, зовут Надежда Жукова. Что же касается необычной формы одежды на работе, то проблема, по словам коллег, заключается в катастрофической нехватке пижам, которые необходимо менять после каждой смены в медицинском учреждении.

Сама Надя стесняется свалившейся на нее славы Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Сама Надя стесняется свалившейся на нее славыФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Поступок молодой медсестры вызвал по большей части понимание сложной ситуации. На защиту Нади встал глава региона Алексей Дюмин. По словам главврача Анны Савищевой, губернатор лично пообщался с девушкой, поддержал, а самое главное поблагодарил за работу и самоотверженный труд в условиях пандемии.

Коллеги отмечают, что медсестра хорошая сотрудница и профессионал своего дела. А медики заслуживают благодарности за свой труд, а не порицаний за внешний вид.

– Мы никаких дисциплинарных взысканий, во всяком случае - письменных, на нашу сотрудницу не накладывали. Девушка продолжает работать, - рассказала главный врач.

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Сотрудницы больнице в Тульской больнице работают в нижнем белье
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ИСТОЧНИК KP.RU

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