За тульскую "медсестру в купальнике" вступился губернатор и главврач

22 Май 2020 2020-05-22T02:59:03+03:00

Девушка оказалась не единственной, кто работал в оголенном виде

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За "медсестру в купальнике", фотографии которой за несколько дней успели облететь весь интернет, вступился губернатор Тульской области и главный врач больницы инфекционного госпиталя.

Девушку, по словам друзей, зовут Надежда Жукова. Что же касается необычной формы одежды на работе, то проблема, по словам коллег, заключается в катастрофической нехватке пижам, которые необходимо менять после каждой смены в медицинском учреждении.

Сама Надя стесняется свалившейся на нее славыФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Поступок молодой медсестры вызвал по большей части понимание сложной ситуации. На защиту Нади встал глава региона Алексей Дюмин. По словам главврача Анны Савищевой, губернатор лично пообщался с девушкой, поддержал, а самое главное поблагодарил за работу и самоотверженный труд в условиях пандемии.

Коллеги отмечают, что медсестра хорошая сотрудница и профессионал своего дела. А медики заслуживают благодарности за свой труд, а не порицаний за внешний вид.

– Мы никаких дисциплинарных взысканий, во всяком случае - письменных, на нашу сотрудницу не накладывали. Девушка продолжает работать, - рассказала главный врач.

xrobac Сотрудницы больнице в Тульской больнице работают в нижнем белье

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ИСТОЧНИК KP.RU