Последний звонок в школах Тульской области: будет ли проходить и когда состоится
В этом году у тульских школьников не будет привычного последнего звонка. Его заменит виртуальный.
- Последние звонки, конечно, будут проводиться в школах с помощью дистанционного режима. Так как это подходит под период ограничительных мероприятий. А именно: 25 мая в большинстве школ Тульской области и во всей Российской Федерации будет поддержан онлайн-марафон последних звонков, - отметила министр образования Тульской области Алевтина Шевелева.
Последний звонок пройдет на электронных платформах, известных ученикам по дистанционному обучению.
Напомним, в таком формате школьники учатся уже 2 месяца.
ИСТОЧНИК KP.RU