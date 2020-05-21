Последний звонок в школах Тульской области: будет ли проходить и когда состоится

21 Май 2020 2020-05-21T18:22:26+03:00

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В этом году у тульских школьников не будет привычного последнего звонка. Его заменит виртуальный.

- Последние звонки, конечно, будут проводиться в школах с помощью дистанционного режима. Так как это подходит под период ограничительных мероприятий. А именно: 25 мая в большинстве школ Тульской области и во всей Российской Федерации будет поддержан онлайн-марафон последних звонков, - отметила министр образования Тульской области Алевтина Шевелева.

Последний звонок пройдет на электронных платформах, известных ученикам по дистанционному обучению.

Напомним, в таком формате школьники учатся уже 2 месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU