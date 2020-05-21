Тульские выпускники будут сдавать ЕГЭ после 29 июня

21 Май 2020 2020-05-21T18:05:36+03:00

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В Тульской области выпускники будут сдавать ЕГЭ после 29 июня. Порядок проведения ЕГЭ с датами по каждому предмету пока разрабатывается. Для выпускников, которые не смогут сдать экзамен в июне, получат такую возможность в августе и в следующем году.

ЕГЭ будет проводиться при соблюдении всех санитарных требований Роспотребнадзора. Сейчас региональное министерство образования закупает необходимое для этого оборудование.

Отметим, что экзамены будут сдавать только выпускники, которые планируют в этом году поступать в вузы. Аттестаты выдадут всем выпускникам по итоговым отметкам.

ИСТОЧНИК KP.RU