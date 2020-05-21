Тульские студенты будут проходить практику дистанционно
Помогать студентам в изучении будут с помощью конференцсвязи
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Производственная практика студентов переведена в дистанционный режим. Об этом рассказала на брифинге министр образования Тульской области Алевтина Шевелева.
Работодатели и педагоги вузов используют конференцсвязь для демонстрации практических заданий и помощи студентам в изучении технической документации предприятий.
Напомним, студенты тульских вузов перешли на дистанционный формат обучения в середине марта.
ИСТОЧНИК KP.RU