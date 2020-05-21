Тульские студенты будут проходить практику дистанционно

21 Май 2020 2020-05-21T17:56:21+03:00

Помогать студентам в изучении будут с помощью конференцсвязи

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Производственная практика студентов переведена в дистанционный режим. Об этом рассказала на брифинге министр образования Тульской области Алевтина Шевелева.

Работодатели и педагоги вузов используют конференцсвязь для демонстрации практических заданий и помощи студентам в изучении технической документации предприятий.

Напомним, студенты тульских вузов перешли на дистанционный формат обучения в середине марта.

ИСТОЧНИК KP.RU