2020-05-21T14:53:27+03:00
Происшествия

В Туле продавец магазина избил покупателя из-за разбитой бутылки

По данному факту проводится проверка.
Мария ВЛАСОВА
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В Туле в одном из сетевых магазинов алкогольной продукции продавец избил мужчину. Конфликт произошел из-за случайно разбитой покупателем бутылки алкоголя.

Сообщение о потасовке между двумя мужчинами поступило на пульт дежурного централизованной охраны. На место происшествия незамедлительно прибыл экипаж .

Около магазина прибывшие сотрудники вневедомственной охраны обнаружили мужчину со следами побоев. Росгвардейцы задержали продавца. 37-летнему пострадавшему вызвали скорую медицинскую помощь.

Задержанного 22-летнего продавца передали прибывшей на место следственно-оперативной группе. По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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