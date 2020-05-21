В Туле продавец магазина избил покупателя из-за разбитой бутылки
В Туле в одном из сетевых магазинов алкогольной продукции продавец избил мужчину. Конфликт произошел из-за случайно разбитой покупателем бутылки алкоголя.
Сообщение о потасовке между двумя мужчинами поступило на пульт дежурного централизованной охраны. На место происшествия незамедлительно прибыл экипаж .
Около магазина прибывшие сотрудники вневедомственной охраны обнаружили мужчину со следами побоев. Росгвардейцы задержали продавца. 37-летнему пострадавшему вызвали скорую медицинскую помощь.
Задержанного 22-летнего продавца передали прибывшей на место следственно-оперативной группе. По данному факту проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU