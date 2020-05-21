2020-05-21T14:37:41+03:00
Происшествия

В Туле в ДТП с большегрузом погиб водитель легковушки

По предварительным данным, мужчина выехал на встречную полосу
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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20 мая в 23-00 на 168 км трассы М-2 «Крым» городского округа Тулы произошло ДТП. 37-летний мужчина на «Mitsubishi Lancer» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «DAF XF 105» с полуприцепом под управлением 52-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель «Mitsubishi Lancer» от полученных травм скончался на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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