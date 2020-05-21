В Тулькой области в ДТП пострадал велосипедист
Мужчина получил различные травмы
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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20 мая в 16-50 на ул. Первомайской в Новомосковске произошло ДТП. 25-летний молодой человек на автомобиле «Volkswagen Jetta» наехал на велосипедиста, 45-летнего мужчину. Он переезжал проезжую часть дороги на велосипеде, перпендикулярно справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП велосипедист получил различные травмы и был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU