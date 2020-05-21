В Тульской области остались без воды более 1 400 домов
На месте происшествия работают аварийно-восстановительные бригады
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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Утром 21 мая в Кимовске остались без воды более 1 400 домов различной этажности. Причиной нарушения водоснабжения стал порыв водовода диаметром 300 мм.
На месте происшествия работают аварийно-восстановительные бригады. Координирует действия в районе происшествия оперативная группа Кимовского пожарно-спасательного гарнизона.
Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Тульской области и местной администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU