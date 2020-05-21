21 Май 2020 2020-05-21T10:30:21+03:00

Сейчас работы идут по графику

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Строительство II очереди Восточного обхода в Туле завершат в октябре. Сейчас работы идут по графику. Рабочие монтируют балки пролетов моста. С помощью специализированного консольно-шлюзового крана конструкции с балковозов устанавливают без промежуточной разгрузки.

Монтаж балок завершится во второй декаде июня. После этого рабочие начнут подготовку основания и укладывать асфальтобетон.

Параллельно продолжается строительство дороги и тротуара.

ИСТОЧНИК KP.RU