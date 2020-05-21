Строительство II очереди Восточного обхода в Туле завершат в октябре
Сейчас работы идут по графику
Фото: Правительство Тульской области
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Строительство II очереди Восточного обхода в Туле завершат в октябре. Сейчас работы идут по графику. Рабочие монтируют балки пролетов моста. С помощью специализированного консольно-шлюзового крана конструкции с балковозов устанавливают без промежуточной разгрузки.
Монтаж балок завершится во второй декаде июня. После этого рабочие начнут подготовку основания и укладывать асфальтобетон.
Параллельно продолжается строительство дороги и тротуара.
ИСТОЧНИК KP.RU