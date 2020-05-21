В Тульской области начали подготовку пляжа реки Веневка к купальному сезону
Здесь провели ревизию и предсезонный ремонт пляжного и специального оборудования
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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В Тульской области начали подготовку пляжа реки Веневка к купальному сезону. Представители Всероссийской организации спасения на водах восстановили фрагмент пешеходной дорожки, провели уборку мусора в прибрежной полосе.
Кроме того, провели ревизию и предсезонный ремонт пляжного и специального оборудования спасательного поста.
Такие работы проведут и на остальных пляжах региона в преддверии купального сезона.
ИСТОЧНИК KP.RU