21 Май 2020 2020-05-21T09:41:39+03:00

Здесь провели ревизию и предсезонный ремонт пляжного и специального оборудования

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В Тульской области начали подготовку пляжа реки Веневка к купальному сезону. Представители Всероссийской организации спасения на водах восстановили фрагмент пешеходной дорожки, провели уборку мусора в прибрежной полосе.

Кроме того, провели ревизию и предсезонный ремонт пляжного и специального оборудования спасательного поста.

Такие работы проведут и на остальных пляжах региона в преддверии купального сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU