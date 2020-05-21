2020-05-21T09:32:56+03:00
Общество

Водолазы обследовали дно среднего пруда в Центральном парке Тулы

На дне водоема оказались мусор, ветви деревьев и другие предметы
Мария ВЛАСОВА
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Фото: «Тульские парки»Фото: «Тульские парки»
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Водолазы ГУ МЧС России по Тульской области обследовали дно среднего пруда в Центральном парке. Проверка не выявила серьезных и потенциальных опасных дли жизни и здоровья людей находок. На дне водоема оказались мусор, ветви деревьев и другие предметы.

Всего было проверено более 2 тысяч квадратных метров купальной зоны.

Обследования дна пруда проводятся ежегодно и является обязательным в преддверии летнего сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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