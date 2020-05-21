Водолазы обследовали дно среднего пруда в Центральном парке Тулы
На дне водоема оказались мусор, ветви деревьев и другие предметы
Фото: «Тульские парки»
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Водолазы ГУ МЧС России по Тульской области обследовали дно среднего пруда в Центральном парке. Проверка не выявила серьезных и потенциальных опасных дли жизни и здоровья людей находок. На дне водоема оказались мусор, ветви деревьев и другие предметы.
Всего было проверено более 2 тысяч квадратных метров купальной зоны.
Обследования дна пруда проводятся ежегодно и является обязательным в преддверии летнего сезона.
ИСТОЧНИК KP.RU