Житель Тульской области отправится под суд за продажу наркотиков
В квартире наркоторговца нашли 71,95 г наркотических средств
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26-летнего жителя Новомосковска обвиняют в незаконном обороте наркотических средств. Молодой человек прошлым летом сорвал дикорастущие кусты конопли. Затем высушил, расфасовал по пакетам и хранил дома для дальнейшей продажи.
Осенью злоумышленник продал 0,9 г гашиша жителю Узловского района.
Общий вес наркотических средств и частей растений, изъятых сотрудниками полиции из незаконного оборота при осмотре квартиры наркоторговца, составил 71,95 г.
Обвиняемый заключен под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU