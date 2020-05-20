2020-05-20T18:00:47+03:00
Происшествия

Житель Тульской области отправится под суд за продажу наркотиков

В квартире наркоторговца нашли 71,95 г наркотических средств
Мария ВЛАСОВА
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26-летнего жителя Новомосковска обвиняют в незаконном обороте наркотических средств. Молодой человек прошлым летом сорвал дикорастущие кусты конопли. Затем высушил, расфасовал по пакетам и хранил дома для дальнейшей продажи.

Осенью злоумышленник продал 0,9 г гашиша жителю Узловского района.

Общий вес наркотических средств и частей растений, изъятых сотрудниками полиции из незаконного оборота при осмотре квартиры наркоторговца, составил 71,95 г.

Обвиняемый заключен под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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