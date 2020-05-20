В Тульской области сотрудники ГИБДД поймали за рулем более 1,8 тысяч пьяных водителей
Водителей привлекли к ответственности
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В Тульской области сотрудники ГИБДД выявили 1 872 пьяных водителя за рулем. 855 человек привлекли к административной ответственности за "пьяное" вождение. Еще 639 человек отказались прохоходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. 378 водителей ранее уже наказывались за подобные нарушения.
Напомним, туляки могут сообщить о достоверных фактах управления транспортным средством в состоянии опьянения в Госавтоинспекцию.
Телефон горячей линии "Нетрезвый водитель": 32-38-38
Для связи через мобильное приложение (WhatsApp, Viber): +7-999-374-36-13
ИСТОЧНИК KP.RU