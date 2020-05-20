В Тульской области бывшую заведующую детсада приняла на работу мертвые души
Женщина обогатилась на 88 тысяч рублей
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В Дубенском районе бывшую заведующую детского сада обвиняют в мошенничестве. За 4 года женщина трудоустроила на работу четырех местных жителей.
После чего она предоставила в бухгалтерию дошкольного учреждения недостоверные сведения о расчете их зарплаты. Полученные деньги женщина потратила на собственные нужды.
Сейчас уголовное дело направлено в суд. Нанесенный ущерб оценивается 88 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU