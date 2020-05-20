20 Май 2020 2020-05-20T16:59:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В Туле на Восточном обходе возведут надземный пешеходный переход. Также оборудуют остановку вблизи парка «Патриот» и сделают современное освещение без воздушных линий электропередач.

А пока продолжается строительство моста через р. Упу и путепровода через железную дорогу (II очередь Восточного обхода). Протяженность искусственного сооружения составит 225 м.

Сейчас идет монтаж балок пролетов моста. На 10 возведенных опор установят 9 пролетов по 8 балок в каждом. Работы завершат во второй декаде июня, а затем рабочие приступят к подготовке основания и укладке слоев асфальтобетона

ИСТОЧНИК KP.RU