2020-05-20T16:59:01+03:00
Общество

В Туле на Восточном обходе возведут надземный пешеходный переход,

Также оборудуют остановку вблизи парка «Патриот»
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Правительство Тульской областиФото: Правительство Тульской области
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В Туле на Восточном обходе возведут надземный пешеходный переход. Также оборудуют остановку вблизи парка «Патриот» и сделают современное освещение без воздушных линий электропередач.

А пока продолжается строительство моста через р. Упу и путепровода через железную дорогу (II очередь Восточного обхода). Протяженность искусственного сооружения составит 225 м.

Сейчас идет монтаж балок пролетов моста. На 10 возведенных опор установят 9 пролетов по 8 балок в каждом. Работы завершат во второй декаде июня, а затем рабочие приступят к подготовке основания и укладке слоев асфальтобетона

ИСТОЧНИК KP.RU

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