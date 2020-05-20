В Тульской области горячей водой обеспечат более 37 тысяч жителей Алексина

20 Май 2020 2020-05-20T16:32:15+03:00

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К 2023 году горячим водоснабжением обеспечат более 37 тысяч жителей Алексина. В районном центре модернизируют сети.

Проект будет реализован в 4 этапа. Он включает в себя строительство новых котельных в мкр. Соцгород и мкр. Горушки, 50 км наружных сетей, 5 насосных станций и 2 тепловых пунктов.

Общая стоимость проекта – 1,14 млрд рублей.

Первый этап реализации проекта почти завершен. В 2019 году построено 22,4 км новых сетей горячего водоснабжения. Завершено строительство котельной в мкр. Соцгород. Выполняются работы по техприсоединению котельной к газу.

Для того, чтобы все дома получили горячую воду от новой котельной, необходимо, чтобы управляющие компании завершили подготовку внутридомовых систем. В июне эти мероприятия будут завершены.

ИСТОЧНИК KP.RU