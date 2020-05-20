2020-05-20T14:53:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Тульской области на 20 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем, как поменялась статистика в районах региона
Мария ВЛАСОВА
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17 мая стало известно о 98 новых случаях заболевания коронавирусом. Вот как расположились районы и города по количеству пациентов:

Тула - 982

Донской - 83

Алексинский район - 162

Арсеньевский район - 10

Белевский район - 43

Богородицкий район - 102

Веневский район - 112

Воловский район - 97

Дубенский район - 5

Ефремовский район - 111

Заокский район - 80

Каменский район - 10

Киреевский район - 132

Кимовский район - 62

Куркинский район - 18

Новомосковский район - 216

р.п. Новогуровский - 4

Одоевский район - 14

Плавский район - 35

Тепло-Огаревский район - 52

Суворовский район - 10

Узловский район - 137

Чернский район - 30

Щекинский район - 206

Ясногорский район - 82

ИСТОЧНИК KP.RU

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