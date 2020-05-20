Карта распространения коронавируса в Тульской области на 20 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
17 мая стало известно о 98 новых случаях заболевания коронавирусом. Вот как расположились районы и города по количеству пациентов:
Тула - 982
Донской - 83
Алексинский район - 162
Арсеньевский район - 10
Белевский район - 43
Богородицкий район - 102
Веневский район - 112
Воловский район - 97
Дубенский район - 5
Ефремовский район - 111
Заокский район - 80
Каменский район - 10
Киреевский район - 132
Кимовский район - 62
Куркинский район - 18
Новомосковский район - 216
р.п. Новогуровский - 4
Одоевский район - 14
Плавский район - 35
Тепло-Огаревский район - 52
Суворовский район - 10
Узловский район - 137
Чернский район - 30
Щекинский район - 206
Ясногорский район - 82
ИСТОЧНИК KP.RU