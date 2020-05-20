Тульские медики получили машину скорой помощи
Автомобиль оснащён современным оборудованием
Фото: Правительство Тульской области
Изменить размер текста:
20 мая Центр медицины катастроф в Туле получил машину скорой помощи класса «Б». Ее передали социальные партнёры.
Автомобиль оснащён дефибриллятором с автоматическими режимами (для взрослых и детей), электрокардиографом, портативным аппаратом ИВЛ, портативным компрессорным небулайзером (ингалятором).
В этом году планируется обновить автопарк скорой помощи: заменят 40 машин. Также в регион доставят 24 автомобиля класса «С».
ИСТОЧНИК KP.RU