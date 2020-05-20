2020-05-20T14:46:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Тульские медики получили машину скорой помощи

Автомобиль оснащён современным оборудованием
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Правительство Тульской областиФото: Правительство Тульской области
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20 мая Центр медицины катастроф в Туле получил машину скорой помощи класса «Б». Ее передали социальные партнёры.

Автомобиль оснащён дефибриллятором с автоматическими режимами (для взрослых и детей), электрокардиографом, портативным аппаратом ИВЛ, портативным компрессорным небулайзером (ингалятором).

В этом году планируется обновить автопарк скорой помощи: заменят 40 машин. Также в регион доставят 24 автомобиля класса «С».

ИСТОЧНИК KP.RU

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