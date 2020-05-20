Житель Тульской области попался на краже в электропоезде
Мужчина находится под подпиской о невыезде
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Житель Тульской области попался на краже в электропоезде. Он забрал чужой рюкзак с личными вещами. Его забыла девушка на верхней полке для багажа в вагоне при выходе на платформе Лужники Московского центрального кольца. Ущерб составил 42 тысячи рублей.
Сотрудники транспортной полиции установили подозреваемого в краже. Им оказался 28-летний житель Тульской области. Мужчину задержали на станции Локомотив МЦК и доставили в дежурную часть.
В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "кража". Он находится под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU