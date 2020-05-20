20 Май 2020 2020-05-20T14:31:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Тульской области попался на краже в электропоезде. Он забрал чужой рюкзак с личными вещами. Его забыла девушка на верхней полке для багажа в вагоне при выходе на платформе Лужники Московского центрального кольца. Ущерб составил 42 тысячи рублей.

Сотрудники транспортной полиции установили подозреваемого в краже. Им оказался 28-летний житель Тульской области. Мужчину задержали на станции Локомотив МЦК и доставили в дежурную часть.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "кража". Он находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU