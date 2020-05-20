В Тульской области двое мужчин украли с дачного участка забор

20 Май 2020 2020-05-20T14:00:11+03:00

Их проверяют а возможную причастность к другим кражам

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В Алексинском районе двое мужчин украли с участка пластины из металла, которые владелец дачи использовал в качестве ограждения. Полицейские установили причастность к преступлению 30-летнего ранее судимого жителя районного центра и его 32-летнего безработного подельника.

Предположительно, злоумышленники совершили кражу из корыстных побуждений. Оба подозреваемых признались в содеянном. Похищенное обнаружено и изъято.

В полиции выясняют все детали случившегося и проверяют мужчин на возможную причастность к другим кражам.

ИСТОЧНИК KP.RU