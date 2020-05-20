В Тульской области двое мужчин украли с дачного участка забор
Их проверяют а возможную причастность к другим кражам
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В Алексинском районе двое мужчин украли с участка пластины из металла, которые владелец дачи использовал в качестве ограждения. Полицейские установили причастность к преступлению 30-летнего ранее судимого жителя районного центра и его 32-летнего безработного подельника.
Предположительно, злоумышленники совершили кражу из корыстных побуждений. Оба подозреваемых признались в содеянном. Похищенное обнаружено и изъято.
В полиции выясняют все детали случившегося и проверяют мужчин на возможную причастность к другим кражам.
ИСТОЧНИК KP.RU