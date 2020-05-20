В Тульской области могут учредить медаль «За самоотверженность и единство»

20 Май 2020 2020-05-20T13:54:50+03:00

До 1 июня региональное правительство разработает меры соцподдержки для награжденных

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В Тульской области могут дополнить перечень наград медалью «За самоотверженность и единство». Соответствующий проект закона внес в Тульскую областную Думу губернатор Алексей Дюмин.

Медалью будут награждать граждан за самоотверженный труд, активную гражданскую позицию, за достижения при исполнении долга и профессионализм, личный вклад и оказание помощи в условиях, сопряженных с риском для жизни и здоровья, при предупреждении, выявлении и ликвидации заболеваний, представляющих опасность для окружающих на территории Тульской области.

Речь о врачах, медсестрах, работниках социальных служб, военнослужащих, сотрудниках правоохранительных органов, волонтерах, а также неравнодушных граждан.

До 1 июня региональное правительство разработает меры соцподдержки для лиц, награжденных медалью «За самоотверженность и единство».

ИСТОЧНИК KP.RU