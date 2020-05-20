В Тульской области злостная нарушительница скорости попала в ДТП

20 Май 2020 2020-05-20T13:30:59+03:00

Девушка 40 раз привлекалась к административной ответственности

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19 мая в 18-00 на 1 км дороги «Н.Клейменово-Ясногорск-Мордвес» Ясногорского района произошло ДТП.

24-летняя девушка на автомобиле «Volkswagen Touareg» съехала в левый кювет по ходу движения. Затем машина опрокинулась.

По предварительной информации, автоледи превысила скорость и не справилась с управлением.

В результате ДТП она получила травмы. Также пострадала ее пассажир, 24-летняя девушка. После оказанной медицинской помощи они были отпущены.

Кроме того, водитель «Volkswagen» за 2019-2020 гг. 40 раз привлекалась к административной ответственности за «Превышение установленной скорости движения».

ИСТОЧНИК KP.RU