2020-05-20T12:21:47+03:00
Происшествия

В Тульской области столкнулись «Mitsubishi» и «Ока»: пострадали трое

Среди них - семилетний ребенок
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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19 мая в 07.30 на пересечении улиц Чехова и Гагарина в Киреевске произошло ДТП. 66-летний мужчина на автомобиле «Mitsubishi» столкнулся с «СЕАЗ 11113» под управлением 37-летнего мужчины.

По предварительной информации, первый водитель при проезде перекрёстка неравнозначных дорог не уступил дорогу автомобилю, пользующемуся преимуществом в движении.

В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля «СЕАЗ 11113», 28-летняя девушка и ее 7-летний сын. На момент аварии ребенок находился на руках у матери. После оказанной медицинской помощи пострадавшие были отпущены домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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