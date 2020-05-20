Тульские медики получили 240 тысяч одноразовых масок

20 Май 2020 2020-05-20T11:59:47+03:00

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В Тульскую область от социальных партнеров поступили 240 тысяч одноразовых масок, более 60 тысяч масок-респираторов, свыше 40 тысяч защитных экранов и 27 тысяч защитных очков, 3000 шапочек.

На средства регионального бюджета приобретено более 85 тысяч респираторов. Полученные средства индивидуальной защиты распределят между медучреждениями, исходя из заявленных ими потребностей.

ИСТОЧНИК KP.RU