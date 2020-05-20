2020-05-20T09:54:33+03:00
Общество

В Тульской области почти 12 тысяч человек остались без работы

Треть из них - жители Тулы
Юлия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тульской области 11 873 человека остались без работы, треть их них - жители Тулы. Об этом стало известно на совещании в правительстве региона.

Большинство гражан потеряли работу из-за сложной эпидобстановки в регионе. Многие предприятия и организации региона приостановили деятельность во время пандемии.

С начала марта туляков уволили из 2 001 учреждения. 834 находятся на территории Тульской области, 1 167 - в других регионах. Почти половина безработных были заняты в обрабатывающей промышленности, оптовой и розничной торговле, строительстве.

С 9 апреля можно подать заявление на получение пособия по безработице в упрощенном порядке. Это можно сделать дистанционно – через портал «Работа в России» либо «Госуслуги». При этом безработным не нужно предоставлять ни трудовую книжку, ни справку о среднемесячном заработке с предыдущего места работы.

Кроме того, с 30 марта увеличили максимальный размер пособия по безработице - с 8 000 до 12 130 рублей. Особые меры поддержки предназначены для семей с детьми, где один из родителей остался без работы после 1 марта.

Что касается трудоустройства граждан, то на сегодняшний день работодатели заявили в органы занятости 21 875 вакансий, что практически на уровне аналогичного периода прошлого года.

В регионе планируют создавать новые рабочие места - более 17 800 мест. Уже в 2020 году собираются создать около 2800 рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тульской области могут учредить медаль «За самоотверженность и единство»
В список Forbes попали двое уроженцев Тульской области
В Тульской области злостная нарушительница скорости попала в ДТП
В Тульской области столкнулись «Mitsubishi» и «Ока»: пострадали трое
Тульские медики получили 240 тысяч одноразовых масок
В Тульской области почти 12 тысяч человек остались без работы
Погода в Туле на 20 мая: +15 градусов и переменная облачность
Автомобилист устроил стрельбу на трассе в Тульской области: в полиции проводят проверку
В Тульской области продезинфицировали Свято-Успенский монастырь
В Тульской области водитель иномарки не уступила дорогу и устроила ДТП
С трех улиц Тулы эвакуировали бесхозные автомобили
В Тульской области в ДТП погиб водитель иномарки
На трассе в Тульской области водитель легковушки не смог объехать пробку и устроил стрельбу