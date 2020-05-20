В Тульской области почти 12 тысяч человек остались без работы

20 Май 2020 2020-05-20T09:54:33+03:00

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В Тульской области 11 873 человека остались без работы, треть их них - жители Тулы. Об этом стало известно на совещании в правительстве региона.

Большинство гражан потеряли работу из-за сложной эпидобстановки в регионе. Многие предприятия и организации региона приостановили деятельность во время пандемии.

С начала марта туляков уволили из 2 001 учреждения. 834 находятся на территории Тульской области, 1 167 - в других регионах. Почти половина безработных были заняты в обрабатывающей промышленности, оптовой и розничной торговле, строительстве.

С 9 апреля можно подать заявление на получение пособия по безработице в упрощенном порядке. Это можно сделать дистанционно – через портал «Работа в России» либо «Госуслуги». При этом безработным не нужно предоставлять ни трудовую книжку, ни справку о среднемесячном заработке с предыдущего места работы.

Кроме того, с 30 марта увеличили максимальный размер пособия по безработице - с 8 000 до 12 130 рублей. Особые меры поддержки предназначены для семей с детьми, где один из родителей остался без работы после 1 марта.

Что касается трудоустройства граждан, то на сегодняшний день работодатели заявили в органы занятости 21 875 вакансий, что практически на уровне аналогичного периода прошлого года.

В регионе планируют создавать новые рабочие места - более 17 800 мест. Уже в 2020 году собираются создать около 2800 рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU