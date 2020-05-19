Автомобилист устроил стрельбу на трассе в Тульской области: в полиции проводят проверку

19 Май 2020 2020-05-19T17:56:33+03:00

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На трассе М2 на пути в Тульскую область произошла ссора между двумя водителями. Один из них выстрелил из сигнального пистолета. Предположительно, он не собирался причинять вред здоровью. В результате случившегося никто не пострадал.

- Следственно-оперативной группой отделения МВД, незамедлительно прибывшей на место случившегося, установлены личности участников инцидента, собраны все необходимые материалы для дальнейшей проверки. По её результатам будет принято процессуальное решение, - сообщили в УМВД России по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU