Автомобилист устроил стрельбу на трассе в Тульской области: в полиции проводят проверку
Обстоятельства происшествия устанавливаются
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На трассе М2 на пути в Тульскую область произошла ссора между двумя водителями. Один из них выстрелил из сигнального пистолета. Предположительно, он не собирался причинять вред здоровью. В результате случившегося никто не пострадал.
- Следственно-оперативной группой отделения МВД, незамедлительно прибывшей на место случившегося, установлены личности участников инцидента, собраны все необходимые материалы для дальнейшей проверки. По её результатам будет принято процессуальное решение, - сообщили в УМВД России по Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU