В Тульской области продезинфицировали Свято-Успенский монастырь
С помощью электрических опрыскивателей обработали 800 кв.м
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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Сотрудники Новомосковского пожарно-спасательного гарнизона провели дезинфекцию помещений Свято-Успенского монастыря. С помощью электрических опрыскивателей обработали 800 кв.м.
Санитарная обработка мест, где может наблюдаться большое скопление граждан, проводится ежедневно в утренние часы – с 05.00 до 08.00. Дезинфицируют улицы, государственные и муниципальные учреждения, входные группы магазинов, открытые к посещению скверы и парки.
ИСТОЧНИК KP.RU