В Тульской области продезинфицировали Свято-Успенский монастырь

19 Май 2020 2020-05-19T17:47:17+03:00

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Сотрудники Новомосковского пожарно-спасательного гарнизона провели дезинфекцию помещений Свято-Успенского монастыря. С помощью электрических опрыскивателей обработали 800 кв.м.

Санитарная обработка мест, где может наблюдаться большое скопление граждан, проводится ежедневно в утренние часы – с 05.00 до 08.00. Дезинфицируют улицы, государственные и муниципальные учреждения, входные группы магазинов, открытые к посещению скверы и парки.

ИСТОЧНИК KP.RU