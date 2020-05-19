В Тульской области водитель иномарки не уступила дорогу и устроила ДТП

19 Май 2020 2020-05-19T17:27:26+03:00

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18 мая 07.15 на 11 км дороги «Быковка-Богородицк» Киреевского района произошло ДТП. 25-летняя девушка на автомобиле «Chevrolet lacetti» при выезде на перекресток неравнозначных дорог столкнулась с автомобилем «ГАЗ 2705» под управлением 44-летнего мужчины.

По предварительной информации, автоледи не уступила дорогу транспортному средству, пользующемуся преимуществом в движении.

В результате ДТП пострадали водитель «Chevrolet lacetti» и ее пассажир, 6-летняя девочка, а также пассажиры автомобиля «ГАЗ 2705» - 45-летний и 54-летний мужчины.

В момент ДТП ребенок находился на заднем пассажирском сидении, справа в детском удерживающем устройстве.

ИСТОЧНИК KP.RU