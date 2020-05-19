С трех улиц Тулы эвакуировали бесхозные автомобили
Хозяева машин не захотели их убирать самостоятельно
Фото: Администрация Тулы
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С трех улиц Тулы эвакуировали бесхозные автомобили - ул. Степанова, 33, ул. Приупской, 29 и ул. Металлургов, 7. Ранее с такой просьбой обратились жители в главное управление по Пролетарскому округу.
Владельцев автомобилей уведомили о том, что их машины могут принудительно эвакуировать, если хозяева сами не уберут за 30 дней. Еще 30 дней объявления о брошенных транспортных средствах были размещены на сайте городской администрации.
В результате бездействия владельцев комиссия приняла решение о принудительной эвакуации.
ИСТОЧНИК KP.RU