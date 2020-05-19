В Тульской области в ДТП погиб водитель иномарки
По предварительной информации, мужчина не справился с управлением
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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18 мая в 04.05 на 303 км дороги М-4 «Дон» в Ефремове произошло ДТП. 53-летний мужчина на автомобиле «Hyundai Santa Fe» съехал в правый придорожный кювет по ходу движения. Затем машина опрокинулась.
По предварительной информации, водитель не справился с управлением. В результате ДТП он скончался от полученных травм на месте происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU