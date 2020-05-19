В Тульской области в ДТП погиб водитель иномарки

19 Май 2020 2020-05-19T16:47:28+03:00

По предварительной информации, мужчина не справился с управлением

Изменить размер текста: A A

18 мая в 04.05 на 303 км дороги М-4 «Дон» в Ефремове произошло ДТП. 53-летний мужчина на автомобиле «Hyundai Santa Fe» съехал в правый придорожный кювет по ходу движения. Затем машина опрокинулась.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением. В результате ДТП он скончался от полученных травм на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU