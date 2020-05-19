2020-05-19T16:36:17+03:00
Происшествия

На трассе в Тульской области водитель легковушки не смог объехать пробку и устроил стрельбу

Инцидент произошел на контрольном посту по проверке электронных пропусков
Мария ВЛАСОВА
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Офицеры СОБР Росгвардии задержали агрессивного стрелка.Офицеры СОБР Росгвардии задержали агрессивного стрелка.Фото: материалы пресс-служб
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В Тульской области на трассе М-2 легковой автомобиль пытался объехать пробку по обочине. Маневр и нарушение ПДД не понравились водителю большегруза. Он перегородил своей машиной обочину. Инцидент произошел на контрольном посту по проверке электронных пропусков.

Между мужчинами возник конфликт. Водитель легковушки открыл огонь из светошумового пистолета.

Подоспевшие офицеры СОБР Росгвардии задержали агрессивного стрелка. При досмотре у него обнаружены нож с фиксированным клинком, пневматический пистолет иностранного производства, аэрозольное светошумовое устройство типа "Пионер" для производства светошумовых выстрелов и метания раздражающей жидкости.

Задержанным оказался 57-летний ранее судимый житель Тулы. Его передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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