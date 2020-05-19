В Тульской области мужчина вскрыл дом пенсионера и забрал четыре тысячи рублей

19 Май 2020 2020-05-19T16:00:02+03:00

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В одном из поселков Чернского района ранее судимый житель проник в чужой дом с помощью подбора ключа, а также используя лом. Его наживой стали 4 тысячи рублей. Обнаружив признаки кражи, 72-летний потерпевший обратился в полицию.

Сотрудники органов внутренних дел выяснили личность и местонахождение вероятного подозреваемого. Предполагаемый 50-летний безработный похититель доставлен в отдел полиции. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU