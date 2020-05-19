2020-05-19T16:00:02+03:00
Происшествия

В Тульской области мужчина вскрыл дом пенсионера и забрал четыре тысячи рублей

Предполагаемый похититель доставлен в отдел полиции
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В одном из поселков Чернского района ранее судимый житель проник в чужой дом с помощью подбора ключа, а также используя лом. Его наживой стали 4 тысячи рублей. Обнаружив признаки кражи, 72-летний потерпевший обратился в полицию.

Сотрудники органов внутренних дел выяснили личность и местонахождение вероятного подозреваемого. Предполагаемый 50-летний безработный похититель доставлен в отдел полиции. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тульской области водитель иномарки не уступила дорогу и устроила ДТП
С трех улиц Тулы эвакуировали бесхозные автомобили
В Тульской области в ДТП погиб водитель иномарки
На трассе в Тульской области водитель легковушки не смог объехать пробку и устроил стрельбу
В Тульской области мужчина вскрыл дом пенсионера и забрал четыре тысячи рублей
Житель Тульской области украл из сарая велосипед и банки с соленьями
Жительница Тульской области умыкнула чужую карту и расплатилась ей в магазинах
В Туле пенсионерка зарубила брата пока он спал
В Туле предприниматели устроили пикет около ТРЦ
Дебошир из тульского кафе отправится под суд
Уточнен порядок самоизоляции работающих жителей Тульской области старше 65 лет
В Тульскую область не пустили порядка 3 200 автомобилей из-за отсутствия цифрового пропуска
В Тульской области проанализируют причины роста заболеваемости COVID-19 в майские праздники
В Тульской области начали работать 30 медиков из других регионов
«Легко подключить, комфортно жить» — новая рекламная кампания «Ростелекома» про «Умный дом»
В Тульской области пьяная девушка без прав рассекала по городу на автомобиле
Погода в Туле 19 мая: облачно с прояснениями и +12 градусов
Где 20 марта жителям южной части Тулы набрать технической и питьевой воды
20 мая в южной части Тулы будет пониженное давление воды
В Тульской области на подготовку отопительного сезона потратят более 277 млн рублей
В Тульской области за отопительный сезон на плохое теплоснабжение пожаловались 710 раз
В Тульской области отопительный период стал самым продолжительным
МЧС предупредило туляков об усилении ветра
В Тульской области нашли два боеприпаса времен ВОВ