Житель Тульской области украл из сарая велосипед и банки с соленьями
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело
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В Ефремове ночью мужчина пробрался в чужой сарай. Дверь в него оказалась открытой. Мужчина забрал с собой все, что смог унести - велосипед и банки с консервированными продуктами. Ущерб, нанесённый потерпевшей, составил 19 тысяч рублей.
Сотрудники полиции выяснили, что к краже причастен ранее судимый 55-летний местный житель. Мужчина доставлен в отдел МВД для разбирательства. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU