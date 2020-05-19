2020-05-19T15:25:32+03:00
Происшествия

Жительница Тульской области умыкнула чужую карту и расплатилась ей в магазинах

Ущерб составил почти 10 тысяч рублей
Мария ВЛАСОВА
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В Кимовске женщина вытащила из кармана куртки 31-летнего местного жителя кошелёк с банковской картой. Почти 10 тысяч рублей она потратила, оплачивая товары в различных магазинах.

При проведении оперативных мероприятий полицейские выяснили, что чужой банковской картой пользовалась 37-летняя ранее судимая жительница Кимовска. Она призналась в содеянном. В полиции выясняют детали случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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