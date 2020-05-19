Жительница Тульской области умыкнула чужую карту и расплатилась ей в магазинах
Ущерб составил почти 10 тысяч рублей
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В Кимовске женщина вытащила из кармана куртки 31-летнего местного жителя кошелёк с банковской картой. Почти 10 тысяч рублей она потратила, оплачивая товары в различных магазинах.
При проведении оперативных мероприятий полицейские выяснили, что чужой банковской картой пользовалась 37-летняя ранее судимая жительница Кимовска. Она призналась в содеянном. В полиции выясняют детали случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU