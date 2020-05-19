В Туле пенсионерка зарубила брата пока он спал
Следственный комитет возбудил уголовное дело
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В Туле 61-летняя женщина, дождавшись момента, когда ее брат уснет, взяла топор и нанесла ударила его несколько раз в область головы. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство».
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Женщина задержана. Решается вопрос о заключении ее под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU