В Туле пенсионерка зарубила брата пока он спал

19 Май 2020 2020-05-19T15:01:24+03:00

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В Туле 61-летняя женщина, дождавшись момента, когда ее брат уснет, взяла топор и нанесла ударила его несколько раз в область головы. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство».

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Женщина задержана. Решается вопрос о заключении ее под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU