В Туле предприниматели устроили пикет около ТРЦ

19 Май 2020 2020-05-19T14:57:20+03:00

Из-за пандемии они столкнулись с финансовыми трудностями

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19 мая в Туле десятки арендаторов торговых площадей вооружились плакатами и устроили пикет около ТРЦ. Из-за пандемии предприниматели столкнулись с финансовыми трудностями.

В условиях запрета на работу арендаторам продолжают начислять арендную плату за неиспользуемые в данный момент площади.

В свою очередь ТЦ приходится оплачивать коммунальные услуги, платить налоги и заработную плату сотрудникам.

Эти проблемы уже были озвучены в ходе обсуждения в режиме ВКС с членами правительства региона, представителями торговых центров, арендаторов. Тогда последние предложили рассмотреть возможность применения дополнительных мер поддержки, в том числе:

- освобождение от арендных платежей на период ограничения деятельности;

- снижение арендных платежей на 50% на 6 месяцев после возобновления деятельности;

- неприменение штрафных санкций при досрочном прекращении договоров аренды.

ИСТОЧНИК KP.RU