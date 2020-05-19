В Туле предприниматели устроили пикет около ТРЦ
19 мая в Туле десятки арендаторов торговых площадей вооружились плакатами и устроили пикет около ТРЦ. Из-за пандемии предприниматели столкнулись с финансовыми трудностями.
В условиях запрета на работу арендаторам продолжают начислять арендную плату за неиспользуемые в данный момент площади.
В свою очередь ТЦ приходится оплачивать коммунальные услуги, платить налоги и заработную плату сотрудникам.
Эти проблемы уже были озвучены в ходе обсуждения в режиме ВКС с членами правительства региона, представителями торговых центров, арендаторов. Тогда последние предложили рассмотреть возможность применения дополнительных мер поддержки, в том числе:
- освобождение от арендных платежей на период ограничения деятельности;
- снижение арендных платежей на 50% на 6 месяцев после возобновления деятельности;
- неприменение штрафных санкций при досрочном прекращении договоров аренды.
ИСТОЧНИК KP.RU