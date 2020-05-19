Дебошир из тульского кафе отправится под суд

19 Май 2020 2020-05-19T14:23:27+03:00

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Следственный отдел по Пролетарскому району г. Тулы СУ СК РФ по Тульской области завершил расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя Московской области.

Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого и легкого вреда здоровью, нанесении побоев и хулиганстве.

По данным следствия, в начале ноября 2019 года пьяный устроил дебош в одном из кафе города. В результате посетители заведения получили телесные повреждения, а кафе был нанесен материальный ущерб.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU