Уточнен порядок самоизоляции работающих жителей Тульской области старше 65 лет
Уточнен порядок самоизоляции работающих жителей Тульской области старше 65 лет. Его могут не соблюдать:
- руководители предприятий и организаций;
- руководители органов государственной власти и местного самоуправления;
- работники медицинских организаций;
- работники учреждений соцзащиты населения, соцобслуживания, центров занятости населения и предприятий ЖКХ (с их письменного согласия).
Остальные должны изолироваться дома или на даче. Выходить на улицу разрешается только для обращения за экстренной медицинской помощью, похода в магазин и выгула домашних животных.
Режим самоизоляции старше 65 лет действует до 29 мая 2020 года включительно.
Работающие жители региона получат пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с постановлением Правительства РФ от 15 мая 2020 г. № 683.
ИСТОЧНИК KP.RU