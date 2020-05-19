19 Май 2020 2020-05-19T13:03:31+03:00

Режим самоизоляции старше 65 лет действует до 29 мая 2020 года включительно

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Уточнен порядок самоизоляции работающих жителей Тульской области старше 65 лет. Его могут не соблюдать:

- руководители предприятий и организаций;

- руководители органов государственной власти и местного самоуправления;

- работники медицинских организаций;

- работники учреждений соцзащиты населения, соцобслуживания, центров занятости населения и предприятий ЖКХ (с их письменного согласия).

Остальные должны изолироваться дома или на даче. Выходить на улицу разрешается только для обращения за экстренной медицинской помощью, похода в магазин и выгула домашних животных.

Режим самоизоляции старше 65 лет действует до 29 мая 2020 года включительно.

Работающие жители региона получат пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с постановлением Правительства РФ от 15 мая 2020 г. № 683.

ИСТОЧНИК KP.RU